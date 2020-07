Barça - Ce qui ressort de l'entretien d'Antoine Griezmann avec la direction !

Ce mardi, Antoine Griezmann, ses représentants et la direction du FC Barcelone se sont rencontrés pour discuter de la première saison du Français en Catalogne. S'il connait de grosses difficultés, notamment dans le jeu, le gaucher a fait le plein de confiance face à Villarreal ce week-end avec un splendide but. Très décrié, il est aussi pointé du doigt par les supporters pour son manque de complicité avec Lionel Messi en attaque, mais aussi avec le reste de ses coéquipiers.

Mais cette réunion, programmée depuis une semaine, a fait du bien au Français. Selon L'Equipe, les dirigeants, et notamment Eric Abidal, ont tenu à rassurer Griezmann sur son apport au Barça : "On compte énormément sur toi" auraient-ils déclaré. Cette réunion a aussi permis à "Grizou" de faire passer un message à sa direction. En effet, l'ancien de l'Atlético, qui se sent bien intégré dans le vestiaire, aurait fait savoir qu'il n'avait pas apprécié les rumeurs sur son avenir durant le confinement. Il aurait aimé être soutenu avec un message public déclarant, clairement, que le club blaugrana comptait sur lui pour l'avenir. Mais visiblement, tout semble enfin arrangé entre Griezmann et Barcelone. Réponse ce soir pour le derby face à l'Espanyol !