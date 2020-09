Barça - Changement de numéro pour Antoine Griezmann

Pour sa première saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann, débarqué de l'Atlético Madrid, a été contraint de laisser son fidèle numéro 7 pour le 17, la faute à Philippe Coutinho, titulaire de ce privilège. Le Brésilien, prêté au Bayern, mais renvoyé en Catalogne, est sur le départ et a été dépossédé de son numéro.

Auteur de quinze bus en quarante-et-un matchs toutes compétitions confondues, l'international français (80 sélections, 31 buts) retrouve donc ses repères et espère de tout coeur vivre une saison moins difficile. Après un an d'adaptation, le champion du monde doit confirmer aux côtés de Lionel Messi, qui a décidé en dernier recours de rester, et peut-être de Luis Suarez, toujours aussi incertain quant à son avenir.