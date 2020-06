Barça - Clément Lenglet ne compte pas partir

Comme révélé fin mai, les dirigeants de Barcelone ne souhaitent pas se séparer de Clément Lenglet (19 matchs de Liga, 2 buts et 1 passe décisive) et maintiennent leur confiance envers l'international français pour la saison à venir. Sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2023, il a clamé sa volonté de vouloir s'imposer au Barça, malgré un temps de jeu diminué depuis l'arrivée de Quique Setién. "Je suis ravi d'être ici, et j'espère continuer à jouer et gagner des titres" assure-t-il lors d'un entretien avec Mundo Deportivo.

"Je suis à l'aise ici, je m'entends très bien avec tout le monde, j'ai passé deux très bonnes années et je veux continuer dans cette voie, mais ça ne dépend pas seulement de moi" poursuit Lenglet. Concernant certaines rencontres pour lesquelles il n'a pas été titularisé (il était sur le banc lors du Classico face au Real Madrid) il répond : "je travaille toujours, bien sûr, j'aime jouer ce genre de matchs, car ce sont ceux que nous voulons tous jouer, mais à partir de là, il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter et de continuer à travailler". Le défenseur central de 24 ans considère avoir réalisé de bonnes performances lorsque le coach lui a donné sa chance. D'ailleurs, à propos de Setién, il déclare que son "travail est de rendre les choses difficiles pour l'entraîneur, pour qu'il ait une réflexion difficile quand il réfléchit à l'équipe à la nuit."