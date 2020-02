Barça - Comment Griezmann essaie de s'acclimater à son nouveau poste

Ce mardi, le FC Barcelone a obtenu le match nul (1-1) sur la pelouse du Napoli pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Exporté sur l'aile et n'ayant plus les clés du jeu, comme lorsqu'il évoluait à l'Atlético Madrid ou chez les Bleus, Antoine Griezmann a été complètement sevré de ballons en première mi-temps. Buteur lors du second acte, le Français peine néanmoins régulièrement à être trouvé par ses coéquipiers et notamment par Lionel Messi.

"Oui, j’en étais sur en venant ici que j’allais mettre du temps car ce n’est plus à moi de créer le jeu, mais de trouver des espaces, de jouer en profondeur, de créer les espaces pour les autres. C’est un job différent mais ça me tient à cœur d’aider les coéquipiers", a déclaré Grizou au micro de nos confrères de RMC Sport à l'issue de la rencontre face à Naples. "Avec Messi ? C'est compliqué, lui est à droite, moi plus à gauche. C'est assez compliqué pour se trouver, mais quand on joue dans l'axe, on essaie de faire des une-deux, j'essaie de faire des appels en profondeur puisque c'est mon job au Barça." Cette saison, le Tricolore a participé à 32 matchs toutes compétitions confondues avec les Blaugranas pour onze buts et quatre passes décisives.