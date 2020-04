Barça - Dembélé de retour pour la reprise ?

Cette saison, Ousmane Dembélé a connu quasiment autant de blessures qu'il n'a joué de matchs de championnat. Apparu à seulement cinq reprises en Liga, l'ailier français s'est blessé pour la quatrième fois de la saison début février. Victime d'une rupture d'un tendon de la cuisse, il a dû être opéré quelques jours plus tard. Sa durée d'absence a été estimée entre cinq et six mois. Ce samedi matin, Sport apporte des nouvelles positives concernant l'ancien rennais.

D'après le média catalan, Dembélé pourrait être opérationnel courant juillet, date à laquelle le championnat espagnol pourrait avoir repris. Dans l'idéal, LaLiga souhaiterait redémarrer le championnat à partir de juin, ce qui pourrait laisser du temps au champion du monde 2018 pour retrouver le rythme. Du chemin doit encore être parcouru, mais la convalescence du Français se passe bien.