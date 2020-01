Barça - Des surprises dans la première compo de Quique Setién ?

Nommé lundi soir sur le banc, Quique Setién dirigera dimanche à 21h son premier match à la tête du Barça, au Nou Camp face à Grenade, à l'occasion de la 20e journée de Liga. A un peu plus de quarante-huit heures du coup d'envoi, la presse catalane a déjà émis ses conjectures sur la première composition d'équipe du technicien, qui devrait faire la part belle à quelques jeunes de la Masia. Outre Ansu Fati (17 ans), qui s'était déjà révélé en pro sous les ordres d'Ernesto Valverde et que l'on annonce titulaire sur l'aile gauche, avec Messi de l'autre côté et Griezmann en pointe en l'absence de Luis Suarez, Riqui Puig devrait jouer son premier match de la saison.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du club culé, le jeune milieu de terrain (20 ans) menaçait de partir en voyant que la porte de l'équipe première lui était constamment fermée par Valverde (seulement 3 apparitions en pro depuis ses débuts fin 2018). Il sera a priori mieux considéré par Setién, qui envisagerait donc de le positionner en relayeur, devant l'indéboulonnable Busquets et à côté de Rakitic ou Vidal. Derrière, la paire Lenglet-Piqué serait reconduite, tout comme Sergi Roberto et Jordi Alba dans les couloirs. Remis de sa blessure au genou, Marc-André Ter Stegen retrouvera quant à lui sa place dans les buts.