Barça - Deschamps ne se fait aucun souci pour Griezmann

Depuis son arrivée au FC Barcelone l'été dernier, Antoine Griezmann (blessé à la cuisse droite) a été sous le feu des critiques à plusieurs reprises. En revanche pour Didier Deschamps, le talent du Français et sa capacité à s'imposer au Barça ne font aucun doute.

"Antoine, je n'ai pas le moindre doute sur ce qu'il est capable de faire ni sur sa capacité de donner aux autres. La qualité d'Antoine ne se discute pas" a-t-il affirmé sur les ondes d'RTL. "Il a pu, comme d'autres à un moment... Il y a eu Olivier Giroud qui ne jouait plus pendant un moment, là on n'en parle plus et c'est Antoine... Tous les joueurs ont une période dans l'année où ça peut être plus compliqué. Il a la qualité footballistique et il a le mental pour ça" a assuré le sélectionneur de l'équipe de France. Pour rappel cette saison, Griezmann (29 ans) a tout de même marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 35 matchs de Liga.