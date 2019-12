Barça - Didier Deschamps évoque l'adaptation de Griezmann

L’entretien accordé par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, à Canal + a été l’occasion pour ce dernier de revenir sur l’intégration d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Arrivé en grande pompe en provenance de l’Atlético de Madrid contre la somme de 120 millions d’euros, le protégé de DD (30 buts en 78 sélections) a vécu des premiers mois difficiles en Catalogne. Pour le plus grand bonheur de son sélectionneur, l’attaquant (28 ans) a, depuis, redressé la barre et cumule 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.

"Un joueur heureux au FC Barcelone ? Il est plus heureux en ce moment qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Il ne peut pas être épanoui comme il l'était à l'Atlético parce que l'équipe était faite pour lui, sur lui. Là, ce n'est pas le cas. Il a changé. Il ne faut pas lui enlever aussi, je ne sais pas si c'est le mérite, qu'il a voulu ou il a senti qu'il devait peut-être se mettre en difficulté. Il fait ce qu'il faut, il a le caractère, il a déjà les qualités footballistiques et l'état d'esprit parce que c'est quelqu'un de très généreux".