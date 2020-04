Barça - Emili Rousaud et cinq autres dirigeants ont démissionné !

Comme le leur avait demandé le président Josep Maria Bartomeu en début de semaine, six membres de la direction du FC Barcelone ont démissionné jeudi. Nos confrères de La Vanguardia citent Enrique Tombas, Silvio Elias, Josep Pont, Maria Teixidor, Jordi Calsamiglia et surtout Emili Rousaud, candidat potentiel aux prochaines élections présidentielles, qui s'était publiquement opposé à Bartomeu après que celui-ci lui a demandé sa démission.

Les six ex-dirigeants ont laissé à un notaire une lettre de démission commune, dans laquelle ils déplorent ne pas pouvoir "inverser le mode de gestion du club face aux enjeux importants de l'avenir" et rappellent leur "désenchantement avec le malheureux épisode des réseaux sociaux, dit Barçagate". Josep Maria Bartomeu a eu gain de cause, mais son image n'en reste pas moins écornée.