Barça - En colère, Lionel Messi brise le silence et tord le cou aux rumeurs

Depuis quelques jours, les rumeurs, diverses et variées, s'intensifient autour de Lionel Messi, obligeant l'attaquant vedette du FC Barcelone à sortir du silence et mettre les points sur les "i ". Sur le réseau social Instagram, l'Argentin a tordu le cou à la rumeur l'envoyant à l'Inter Milan. Le numéro 10 du club catalan a, pour ce faire, repris une publication de la chaîne de télévision argentine TNT Sports en y ajoutant l’inscription claire et limpide "#fakenews".

Le sextuple Ballon d’Or a également dézingué une autre affirmation récente du média de son pays, qui assurait que le natif de Rosario aurait indirectement versé une somme à Ronaldinho pour le libérer de prison. Enfin, Lionel Messi, décidément en forme sur le célèbre réseau social, en a profité pour lâcher un dernier tacle concernant son possible retour en Argentine : "Ce qu’ils ont dit dans ce média sur Newell’s il y a quelques semaines était aussi faux. C’est un moindre mal, personne ne les croit".