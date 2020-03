Barça - Eric Olhats dégoûté pour Griezmann

Eric Olhats est reconnu, dans l'Europe entière, comme celui qui a découvert Antoine Griezmann à 13 ans en le faisant venir à la Real Sociedad. Aujourd'hui dans le staff de l'Atlético Madrid, le recruteur a accepté de revenir sur les premiers mois de Griezmann au FC Barcelone. S'il le connaît à la perfection, Olhats voit un Griezmann loin d'être heureux en Catalogne.

"Des joueurs et amis lui ont dit que son jeu s'adapterait très bien à celui du Barça, tiki taka et tout ça, mais je n'aime pas son rendement. Cela me fait mal parce que je sais ce dont il est capable. On voit qu'il a des problèmes, qu'il n'a pas de joie" explique-t-il à Mundo Deportivo. "Il peut donner tellement plus et il ne dit rien. Il essaie de faire sans rien dire. Un mois s'est écoulé, le second, il a compris qu'il n'était pas le patron, mais maintenant lui, de par son attitude et son talent, mérite d'avoir un peu plus de considération". Cette saison, Griezmann, qui aurait déjà été placé sur la liste des transferts par le Barça, compte 37 apparitions toutes compétitions confondues pour 14 buts et 4 passes décisives.