Barça - Ernesto Valverde ne s'attend pas à d'autres départs

Alors que des rumeurs de transferts évoquent des potentiels départs de Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal, Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, ne s'attend pas à d'autres départs dans son groupe. Présent en conférence de presse, le technicien a fait un rapide point sur le mercato et a calmé les potentiels clubs intéressés par ses joueurs.

"Carles Aleñá est parti. Je ne pensais pas que ça serait si tôt mais il avait la possibilité de partir et en août nous avons finalement réussi à le faire rester. Désormais, nous avons un joueur de moins au milieu de terrain, mais je ne pense pas qu’il y aura d’autres départs. Nous avons les joueurs que nous avons et également ceux de la B, comme Rigui Puig et plus encore" a-t-il déclaré.