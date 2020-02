Barça - Ernesto Valverde sort du silence et revient sur son départ

Alors qu'il a organisé une conférence de presse ce jeudi à Bilbao, Ernesto Valverde, l'ancien entraîneur du Barça, est revenu sur son aventure en Catalogne. Licencié le 13 janvier dernier, et remplacé par Quique Setien, le technicien assure qu'il veut tourner la page.

"Entraîner le FC Barcelone a été une chance incroyable. Je savais ce qu’impliquait entraîner là-bas, à tous points de vue, et je suis enchanté d’avoir été là-bas. Quand tu signes ton contrat, tu sais que tout dépend des résultats et que c’est toujours l’entraîneur qui est le premier coupable. Je ne me demande pas si je me suis senti injustement traité. Je comprends que l’on puisse se le demander, mais il faut essayer de tourner la page et ne pas se retourner" a-t-il déclaré.