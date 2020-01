Barça - Griezmann évoque sa relation avec Messi

Depuis l'été dernier et son transfert de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n'avait pas vraiment étalé le plaisir qu'il avait de porter les couleurs blaugrana. Dans un entretien accordé à la chaine Liga, le Mâconnais est revenu sur son intégration au FC Barcelone. "C'est une fierté, je suis très heureux d'être à Barcelone" a-t-il déclaré.

En endossant le rôle de sauveur du Barça face à Ibiza en 16es de finale de la Coupe du Roi (1-2), Antoine Griezmann a rappelé sa bonne dynamique (11 buts, 4 passes décisives) même s'il essaie de "s'améliorer". Pour lui, sa complicité avec Messi est en nette progression : "Leo est le joueur le plus fort du monde et c'est agréable d'être sur le terrain avec lui. J'essaie de comprendre ses mouvements et de bien bouger quand il a le ballon pour avoir une meilleure connexion".