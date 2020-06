Barça - Griezmann fin prêt pour la reprise de la Liga

A l'approche du premier match du Barça face à Majorque (samedi à 22h), Antoine Griezmann (29 ans) est revenu sur sa forme du moment ainsi que sur ses objectifs avec Barcelone. "D'un point de vue personnel, la pause m'a fait du bien, j'avais besoin de me reposer. Cela faisait cinq ans que je n'avais pas connu de période si longue sans jouer" a confié l'international tricolore (78 sélections) auprès du site officiel Blaugrana.

Durant cette longue période d'inaction, il a pu "profiter de (sa) famille" et se sent "au top physiquement et mentalement désormais". Au niveau de ses objectifs personnels, le champion du monde confie vouloir "être important pour l'équipe, sur et en dehors du terrain". Concernant les échéances à venir et le titre de champion d'Espagne (le Barça a deux points d'avance sur le Real Madrid), il en est conscient, son équipe "a les cartes en main. Il nous reste 11 matchs, en les gagnant tous nous seront sacrés champions. Nous sommes prêts à rejouer et à gagner" ajoute l'ancien joueur de la Real Sociedad. Cette saison, Griezmann (sous contrat jusqu'en 2024) a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs de Liga.