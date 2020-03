Barça - Griezmann placé sur la liste des transferts !

Un an après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann devrait être placé sur la liste des transferts cet été selon la presse catalane.

C'était dans un contexte froid voire hostile qu'Antoine Griezmann s'était officiellement engagé en faveur du FC Barcelone à l'été 2019. Après cinq années passées à l'Atlético de Madrid et un premier transfert avorté en 2018, l'international français a finalement signé en faveur des Blaugrana contre 120 millions d'euros. Une somme astronomique que le natif de Mâcon n'a pas encore rentabilisé au goût des dirigeants. Auteur de 14 buts et 4 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien de la Real Sociedad a fait et peut faire beaucoup mieux. Pas sûr néanmoins qu'il ait l'occasion de le prouver sous la tunique du Barça.

Ce dimanche, le quotidien catalan Sport fait sa une sur le Français et titre : "Griezmann sur le marché". Selon le média, le but de ce transfert serait d'obtenir quelques liquidités pour le mercato estival puisque la crise sanitaire actuelle va faire perdre plusieurs millions d'euros aux clubs. Ainsi, les dirigeants espèrent récupérer une bonne partie de l'investissement réalisé la saison passée en fixant son prix de départ à 100 millions d'euros. Le club estime qu'il s'agit d'un prix raisonnable pour un joueur de son calibre, qui plus est encore sous contrat jusqu'en juin 2024. Le Barça connaît l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment le Paris SG, et pourrait s'en servir pour amortir le coût du transfert.

Mais une vente n'est pas la seule option étudiée par le club catalan. Le champion du monde 2018 pourrait tout simplement servir de monnaie d'échange dans une opération d'envergure. Cette option n'est pas sans rappeler la volonté du Barça l'été dernier d'inclure plusieurs joueurs dans un deal avec le PSG afin de faire revenir Neymar. Enfin, l'hypothèse de voir Antoine Griezmann avec le maillot du FC Barcelone la saison prochaine est également plausible. Réponse dans les mois à venir...