Barça - Griezmann reconnaît la supériorité du PSG et félicite Mbappé

Ce mardi soir, à l'occasion des 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a subi la loi du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé (1-4, résumé et notes). Au coup de sifflet final, Antoine Griezmann, l'attaquant des Blaugrana, a tenté d'expliquer cette déroute. "On avait besoin d'un match parfait, on ne l'a pas fait, eux oui. C'est dur, on verra avec la vidéo ce qui n'a pas marché. On était prêt, on voulait faire un gros match, ils ont été meilleurs que nous, il n'y a rien à dire, ni chercher à droite ou à gauche", a indiqué l'international tricolore.

L'ancien joueur de l'Atlético Madrid a ensuite évoqué l'acte II à venir au Parc des Princes : "Il reste un match retour, ce sera compliqué, on n'ira pas à Paris pour visiter. On ira là-bas pour tenter de renverser la situation. On n'ira pas en touriste, on ira pour avoir à coeur de faire un grand match", a lancé le natif de Mâcon, qui a conclu son intervention en félicitant son coéquipier chez les Bleus : "Je suis content pour Kylian, il est beaucoup critiqué. Mais c'est ce qu'il se passe, quand on a quelqu'un depuis longtemps, quand il est moins bien on le critique, mais c'est assez facile... Le PSG a une future très grande star qui sera au niveau de Léo (Messi) ou Cristiano (Ronaldo) donc il faut en profiter tous les jours".