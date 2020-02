Barça - Griezmann serait persuadé de la jalousie de Lionel Messi

Six mois ont passé depuis les débuts d'Antoine Griezmann sous les couleurs du FC Barcelone et son entente avec Lionel Messi semble, d'un point de vue extérieur, toujours perfectible. Malgré des discours de façade tenus par les principaux intéressés, mais aussi par leurs dirigeants, qui ont tout intérêt à donner l'impression que leur dernière recrue phare s'est parfaitement intégrée, le malaise se confirme en interne.

Dans leur édition de ce mardi, nos confrères de France Football tentent d'apporter un éclairage sur les relations entre le champion du Monde français et le sextuple Ballon d'Or, en rapportant notamment des propos qu'auraient tenu le premier en off... "Ils ne vont pas m'avoir, je ne vais pas lâcher ! Oh que oui, ils sont jaloux de moi (pour la Coupe du Monde 2018) ! Il vaut mieux en sourire...", aurait lâché Griezmann "loin des micros", comme le précise l'hebdomadaire. Snobé par Messi et ses sbires, le Mâconnais, bien que son influence ne puisse être résumée par les statistiques, est tout de même déjà parvenu à inscrire 12 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues depuis l'entame de la saison.