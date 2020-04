Barça - Ivan Rakitic sort du silence

Ces derniers mois, Ivan Rakitic a davantage été considéré par ses dirigeants comme une marchandise que comme un footballeur. Le Barça, qui voulait l'intégrer au deal avec le PSG et Neymar l'été dernier, compte cette année sur sa vente pour équilibrer ses comptes et pouvoir faire ses emplettes plus sereinement. Un nouvel échange avec Lautaro Martinez et l'Inter Milan a même été évoqué. Mais le principal intéressé espère "aller au bout de (son) contrat", en juin 2021, comme il l'annonce ce lundi dans une interview au Mundo Deportivo.

"S’ils (les dirigeants) voulaient que j’aille dans une autre équipe, peu importe laquelle, j’aurais aimé qu’on me le dise. J’ai montré au cours des cinq dernières années qu’on pouvait compter sur moi", poursuit le milieu croate, qui a fêté ses 32 ans le mois dernier. "Je comprends la situation mais je ne suis pas un sac de patates avec lequel on fait ce qu’on veut. On peut toujours discuter mais le plus important c’est d’être dans un club où on est aimé, respecté, où on se sent utile et où moi et ma famille nous nous sentons bien." Une description qui correspond au FC Séville, un club qu'il a illuminé de sa classe entre 2011 et 2014 et où il aimerait revenir. "J’ai une affection particulière pour cette ville. J’ai ma famille là-bas. J’ai toujours dit que ce serait un rêve de reporter ce maillot, tout le monde le sait mais il n’y a pas que moi qui décide. Monchi (le directeur sportif) et tout le monde à Séville a mon numéro. Ils ne m’ont pas appelé, même pour mon anniversaire", conclut-il dans un sourire.