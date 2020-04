Barça - Joan Laporta entre dans la course pour la présidence

Les prochaines élections présidentielles du FC Barcelone prévus en 2021 promettent d'être sulfureuses ! Ces dernières semaines, le club catalan a été agité en interne lorsque Josep Bartomeu, l'actuel président, a demandé la démission de cinq membres de la direction dont Emili Rousaud, l'un des candidats à sa succession. Ces perturbations font les affaires de Victor Font, autre candidat à la présidence, qui bénéficie déjà du soutien de plusieurs légendes du club. Et voilà qu'un nouvel arrivant s'invite dans la course en la personne de Joan Laporta, président du club entre 2003 et 2010 !

"C’est un projet qui me passionne. Je réunis des gens et des professionnels de confiance parce qu’il faut voir comment on peut améliorer la situation financière du club. J’aimerais faire une proposition. Le club est dans une situation très précaire en ce moment. [...] C’est préoccupant et il faut présenter un projet sportif qui soit meilleur, et améliorer l’image institutionnelle du club. Je déciderai en fin d’année. Ça me tente de plus en plus, c’est assez avancé" a-t-il déclaré dans une interview pour Gol.