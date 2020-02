Barça - Julien Faubert commente le transfert de Martin Braithwaite

Il y a un peu plus de onze ans, en janvier 2009, Julien Faubert atterrissait à la surprise générale au Real Madrid, qui venait de conclure son prêt avec option d'achat en provenance de West Ham. Un transfert remonté dans les souvenirs de certains lorsque le FC Barcelone a mis la main sur Martin Braithwaite, la semaine dernière. L'occasion pour nos confrères de France Football d'aller interroger l'éphémère madrilène (il avait quitté le Real l'été suivant). "Comme je dis, les gens peuvent dire et penser ce qu'ils veulent... On parle d'entités majeures du football, de clubs ultra-organisés, ultra-pointilleux sur le recrutement ou des choses comme ça. Même si on sort de nulle part, s'ils te prennent, ils te prennent pour quelque chose, pas pour faire les bons samaritains, pour étoffer un groupe parce qu'ils ont largement les moyens de le faire différemment", explique Faubert. "S'ils te prennent, c'est qu'ils t'ont suivi, qu'ils connaissent tes qualités."

Faubert, désormais âgé de 36 ans et qui indique par ailleurs avoir raccroché les crampons pour se concentrer sur une reconversion d'entraîneur (il est actuellement coach adjoint de la réserve de Fréjus-Saint-Raphaël), reste fier de sa courte aventure dans la capitale espagnole. "Oui, les gens peuvent rire, mais beaucoup n'ont jamais touché de ballon et en rigolent. Beaucoup ont touché le ballon et en rigolent aussi soit par jalousie, soit par dédain... Je n'ai aucun souci avec ça. Je préfère en rire des critiques. Sur mon CV, il y a marqué Real Madrid, tout simplement."