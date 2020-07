Barça - Junior Firpo déclare forfait pour Villarreal

Pour le périlleux déplacement sur la pelouse du Villarreal CF, prévu ce dimanche soir (22 heures) lors de la 34ème journée de Liga, le FC Barcelone devra faire sans Junior Firpo (23 ans, 15 matches disputés en championnat cette saison, 1 but). Le latéral gauche espagnol souffre de la hanche droite et a été contraint de déclarer forfait.

Son absence s'ajoute à celles de Samuel Umtiti, Frenkie de Jong et Ousmane Dembélé, à l'infirmerie et qui rateront également ce match de la dernière chance. Au classement, les protégés de Quique Setién comptent sept points de retard sur le Real Madrid, qui s'est imposé sur le terrain de l'Athletic Bilbao en ce début d'après-midi (0-1).

