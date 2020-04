Barça - Junior Firpo veut s'imposer en Catalogne

Depuis plusieurs semaines, Junior Firpo est annoncé comme l'un des prétendants à un départ du côté du FC Barcelone. Arrivé au club il y a seulement un an en provenance du Betis Séville, le latéral gauche de 23 ans n'a pas réussi à profiter des blessures de Jordi Alba pour s'imposer. Ainsi, les dirigeants catalans souhaiteraient s'en séparer afin d'obtenir quelques liquidités et attirer Layvin Kurzawa.

Néanmoins, et malgré un intérêt de Naples pour sa personne, Junior Firpo souhaite rester chez les Blaugrana et s'imposer, comme il l'a confié dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube du club. "Je suis dans un nouveau club, une nouvelle ville et un grand club. Je suis en période d’adaptation encore. Je veux jouer à nouveau et pouvoir montrer quel joueur je suis, ce qui je pense n’a pas été vu" a-t-il déclaré.