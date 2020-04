Barça - Kaka tranche entre Messi et Cristiano Ronaldo

A l'exception de l'exploit réalisé par Luka Modric en 2018, il faut remonter à 2007 pour que le lauréat du Ballon d'Or ne se nomme pas Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Cette année-là, le brésilien Kaka avait été sacré. Pour la FIFA, l'ancien international auriverde a été invité à choisir entre le Portugais et l'Argentin. Malgré quatre saisons passées aux côtés de Cristiano Ronaldo au Real Madrid (2009-2013), Kaka avoue avoir une préférence pour La Pulga, bien qu'il ne tarisse pas d'éloges à l'égard de CR7.

"J'ai joué avec Cristiano et il est vraiment fantastique mais je vais choisir Messi. C'est un génie, un pur talent et la manière dont il joue est incroyable. Cristiano est une machine. Il n'est pas que fort, puissant et rapide. Il est aussi costaud mentalement et veut toujours jouer pour gagner" a-t-il déclaré.