Barça - Koeman : "Les polémiques Messi-Griezmann, ce sont des conneries"

Le Barça se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid, samedi soir, lors de la 10ème journée de la Liga. En conférence de presse, l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman (57 ans), a fait part de son agacement après une nouvelle polémique Messi-Griezmann. "En premier lieu, je peux comprendre que Leo soit énervé. Il faut beaucoup plus respecter des gens comme Messi, après tout ce qu'il a fait. Je dois défendre Leo, parce qu’après un voyage de 15 heures, à sa place, moi aussi j’aurais été énervé de devoir répondre à ce genre de questions", a-t-il d'abord indiqué et d'ajouter.

"Demander ce genre de choses, sur les propos de l'oncle d'un partenaire, à la sortie de l’aéroport, c’est un manque de respect pour moi et une volonté inutile de vouloir créer la polémique. En second lieu, moi, je n’ai pas vu de problèmes entre les deux, ni à l’entraînement, ni en matches ou dans le vestiaire. Ils commencent à bien jouer ensemble", a-t-il estimé, et de se montrer plutôt serein quant à l'avenir de son joueur argentin : "Il ne faut pas être nerveux au sujet de son avenir. Il lui reste un an de contrat. Pour moi, il doit continuer ici".