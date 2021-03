Barça - Koeman : "Plus le droit de perdre des points en Liga"

Le FC Barcelone affronte Osasuna lors de la 26ème journée de Liga. Le coach du club catalan, Ronald Koeman, revient sur les ambitions de fin de saison, avec l'envie de remporter un titre, mais aussi le fait de ne plus avoir droit à l'erreur en championnat.

"Le coach comme les joueurs, nous devons être plus réalistes. On ne peut changer d'avis ou d'opinion constamment sur les chances de titre avec l'équipe. On sait qu'on a la finale de la Coupe du Roi, et c'est une chance de gagner un grand trophée en Espagne. Après, tout dépend des résultats de l'équipe pour la bataille en Liga", a rappelé le technicien néerlandais, et d'ajouter : "On est plusieurs points derrière l'Atlético de Madrid, et on n'a plus le droit de perdre de points, car si c'est le cas, notre objectif changera, et ça serait difficile. On espère qu'à la fin de la saison, on pourra dire que, malgré nos problèmes, on a bien fait les choses et qu'on a gagné un titre. Ça serait très bien".