Barça - Koeman a lui aussi donné sa réponse

En Catalogne, l'actualité sportive gravite autour du FC Barcelone ces derniers jours. Dans la tourmente après l'échec en Supercoupe d'Espagne, Ernesto Valverde est plus que jamais fragilisé. Ces dernières heures, le nom de Xavi Hernandez revenait d'ailleurs avec insistance pour lui succéder dès cet hiver. Toutefois, l'ancien milieu du club a répondu par la négative ce dimanche.

En parallèle, les Blaugrana creusent d'autres pistes et le nom de Ronald Koeman est revenu plusieurs fois ces derniers mois. Et pour cause, l'actuel sélectionneur néerlandais aurait une clause dans son contrat lui permettant de quitter son poste après l'Euro 2020 afin de rejoindre le Barça. Mais d'après Catalunya Radio, les dirigeants catalans ont dû essuyer un deuxième refus, ce qui pourrait donc repousser la question du changement d'entraîneur à l'été prochain...