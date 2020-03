Barça - L'anecdote peu commune de Ter Stegen

Être footballeur professionnel ne signifie pas nécessairement être un fanatique de ce sport. C'est notamment le cas de Marc-André ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. Confiné chez lui en Espagne en cette période de crise, le portier allemand a accordé une interview au quotidien El Pais. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs gardiens du monde, le dernier rempart barcelonais ne prête pourtant pas un grand intérêt au football et à ses adversaires.

"Les gens se moquent quand je leur dis que je n'ai aucune réflexion concernant le football. Je ne regarde pas beaucoup de foot où seulement quand il y a un bon match ou une rencontre avec un de mes amis. Parfois on me demande le nom d'un joueur et je n'en n'ai aucune idée" a-t-il confié, et d'ajouter au sujet de ses adversaires : "en Liga cela m'arrive. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Mais quand on me met une vidéo d'eux je sais parfaitement qui ils sont. Je me souviens mieux de leurs déplacements, de leur manière de se démarquer que de leurs noms."