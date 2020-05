Barça - L'appel du pied de Quique Setién à Neymar

Lors d'un entretien pour BeIN Sports, Quique Setien a fait part de son désir d'entraîner Neymar à l'avenir. Une déclaration qui devrait relancer le feuilleton.

Serions-nous repartis pour un tour ? Alors que le feuilleton Neymar traversait une période d'accalmie ces dernières semaines, la presse catalane étant davantage tournée vers la possible arrivée de Miralem Pjanic au FC Barcelone, Quique Setién a peut-être relancé la machine. Lors d'un entretien accordé à BeIN Sports, l'entraîneur du Barça a été interrogé au sujet de l'attaquant Brésilien, lequel fait l'objet de rumeurs depuis plus d'un an, au sujet d'un retour en Catalogne.

"Bien sûr que j'aimerais un jour pouvoir entraîner Neymar, mais comme n'importe quel autre footballeur. [...] Nous parlons d'un niveau qui est... Heureusement, j'ai déjà pu réaliser l'un de mes rêves qui était d'entraîner le meilleur joueur du monde, à savoir Leo (Messi). Pour la suite, on verra. Mais c'est sûr que je serais ravi" a glissé le technicien espagnol.

Comme le révélait la presse catalane le 10 mai dernier, le FC Barcelone attend un signe de Neymar et à défaut d'en avoir reçu, le club multiplie les appels du pied pour attirer l'attention de l'international auriverde. Une chose est sûre, les déclarations de l'entraîneur blaugrana, à la Une de Sport et Mundo Deportivo, ne devraient pas manquer de relancer ce dossier dans les prochains jours...