Barça - L'appel du pied de Vidal à Conte

En fin de contrat avec le FC Barcelone l'été prochain, Arturo Vidal est annoncé parmi les joueurs susceptibles de quitter la Catalogne lors du prochain mercato. Apparu à 22 reprises en Liga cette saison (6 buts, 2 passes), l'international chilien aimerait être un peu mieux considéré au Barça. Pour El Periodico, il n'a d'ailleurs pas hésité à mettre en avant ses excellents rapports avec Antonio Conte, son ancien coach et actuel entraîneur de l'Inter Milan, club auquel l'ancien du Bayern est parfois associé.

"Nous avons une très bonne relation. Il sait que je suis un gagnant, il sait qu'il peut me faire confiance. Vous me comprenez ? Voilà ce que je veux ici à Barcelone. Que les gens aient confiance, il nous reste deux mois et j'espère obtenir cette confiance" a-t-il lâché.