Barça - La cote de popularité de Dembélé au plus bas

Depuis son arrivée en août 2017, Ousmane Dembélé entretient une relation plutôt chaotique avec les supporters du FC Barcelone. Régulièrement blessé, loin d'être au niveau attendu, le Français n'est pas vraiment tenu en haute estime par les fans blaugrana. Ces derniers jours, les rapports entre les deux camps se sont mêmes ternis davantage suite à des propos tenus par le joueur. Filmé et questionné par des journalistes espagnols à l'aéroport lors de son retour en Catalogne il y a quelques jours, l'ancien rennais a exprimé son agacement : "STOP ! Ils me cassent les c******* les journalistes espagnols !" a-t-il clamé à l'adresse de son ami.

Dans un sondage organisé par le quotidien catalan Mundo Deportivo, 22% des votants ont désigné Ousmane Dembélé comme le joueur à laisser partir du club. Enfin, à la question "que faire de Dembélé ?", 72,6% des personnes interrogées ont déclaré qu'il fallait le vendre l'été prochain. Entre le Français et les supporters, le point de non retour semble avoir été atteint.