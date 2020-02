Barça - La déclaration amusante de Braithwaite après sa première

Arrivé il y a seulement quelques heures au FC Barcelone, Martin Braithwaite était déjà dans le groupe blaugrana ce samedi pour la réception d'Eibar. Entré en jeu à la 72ème minute de jeu, l'ancien toulousain n'a pas tardé à se montrer décisif puisqu'il a délivré une passe décisive à Lionel Messi lors de la victoire 5 à 0 de sa nouvelle équipe. Enlacé par la Pulga lors de la célébration, Braithwaite a ironisé après la rencontre. "Messi m'a félicité, il veut que je sois à l'aise. Il a essayé de me chercher avec plusieurs passes lorsque je suis rentré. Je ne laverai pas mon maillot après l'avoir serré dans mes bras" a-t-il glissé.

"Si on m'avait dit il y a 15 jours que je signerais pour le Barça, je dois admettre que je n'y aurais pas cru. J'étais un peu nerveux mais impatient. Je suis très content de la victoire. Les fans m'ont très bien reçu et je suis fier d'être ici" a ajouté le Danois, sur un nuage après sa première apparition dans son nouveau jardin.

Amazing team performance. Proud to wear this jersey and get the win in my first game 🔵🔴⁣

⁣

Thanks to all the fans for the warm welcome 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/00P9MCTWWE