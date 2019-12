Barça - La MSN réunie le temps d'un anniversaire de mariage

Ce jeudi 26 décembre, pour leurs noces d’étain (10 ans de mariage), Suarez et sa femme réuniront presque 160 invités pour une fête célébrée en grande pompe dans la ville balnéaire de Punta del Este, à l'est de la capitale Montevideo en Uruguay. Parmi ceux-là se trouveront son coéquipier Lionel Messi et son ancien partenaire du Barça Neymar. La réunification de la MSN, à défaut de se concrétiser sur le terrain, peut se faire en dehors.

Parti en 2017 de la Catalogne, Neymar ne cesse d’envenimer les tractations sur un éventuel retour auprès de ses compères d’attaque. Déjà, cet été, Messi et Suarez avaient milité pour un retour du feu follet chez les Blaugrana. Interdits de téléphone portable, les invités et le personnel ne pourront divulguer des informations supplémentaires. Toutefois, entre la messe et le reste de la soirée, la presse sera autorisée à prendre quelques clichés que scruteront avec attention les supporters parisiens, mécontents de voir leur star clamer ses envies d’ailleurs.