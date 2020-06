Barça - La performance de Griezmann a plu à Quique Setién

Antoine Griezmann a cru mettre fin à une disette de cinq matchs de Liga sans but, mardi soir, en reprenant victorieusement un centre de Nelson Semedo. Mais le latéral droit portugais a finalement été signalé hors-jeu et l'attaquant français a de nouveau terminé le match sans marquer. Pas de quoi entamer son crédit auprès de Quique Setién, qui avait déjà pris sa défense après son match de reprise compliqué à Majorque le week-end dernier. "Tous les joueurs qui sont à l'intérieur du jeu et doivent se déplacer dans de petits espaces ont du mal à trouver leurs coéquipiers. Devant une équipe qui accumule autant de monde, ce n'est pas facile. Je suis très content de son travail", a encore assuré l'entraîneur catalan après la rencontre, remportée 2-0 par Messi et ses coéquipiers.

Griezmann, qui a cette fois joué l'intégralité de la rencontre, n'a touché que 22 ballons à la pointe de l'attaque barcelonaise, en a perdu 3 et n'a gagné aucun duel des 4 qu'il a disputés. Le Barça, qui compte provisoirement cinq points d'avance sur le Real en tête de la Liga, se déplacera à Séville lors de la prochaine journée, vendredi.