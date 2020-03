Barça - La prolongation de Ter Stegen se rapproche

En Liga, comme dans les quatre autres grands championnats européens, le football est à l'arrêt. Cela ne signifie pas pour autant que les clubs ne travaillent plus. A Barcelone, cette période est utilisée pour plancher sur les prolongations de contrat. Marc-André Ter Stegen fait partie des priorités pour les dirigeants du Barça. Heureux en Catalogne, l'international allemand attend néanmoins une revalorisation salariale conséquente, comme cela avait été évoqué récemment.

Ce samedi, Mundo Deportivo affirme que les deux parties se rapprochent de plus en plus en vue de la prolongation. Les dirigeants auraient rencontré l'agent du joueur et ce dernier serait désormais disposé à négocier une extension de contrat de 4 à 5 années supplémentaires. Déjà lié au club jusqu'en 2022, le portier de 27 ans pourrait donc être lié au FC Barcelone jusqu'en 2026 ou 2027.