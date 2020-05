Barça - Laporta rêve de faire revenir Pep Guardiola

Comme annoncé le mois dernier, Joan Laporta, président du Barça entre 2003 et 2010, se présentera à nouveau lors des prochaines élections présidentielles qui se tiendront en 2021. Et c'est sur un homme en particulier, qui a profondément marqué l'histoire du Barça, qu'il souhaiterait compter en cas de réélection. En effet, Pep Guardiola a connu une période fantastique lors de son passage à Barcelone entre 2008 et 2012, avec notamment, à la clé, une Ligue des Champions en 2009. Ainsi, Laporta a partagé son envie de faire revenir l'ancien technicien Blaugrana. "J'aimerais beaucoup que Guardiola revienne. Il est une référence pour Barcelone et de nombreux Catalans voudraient qu'il entraîne de nouveau le Barça", a-t-il déclaré auprès de la chaîne catalane TV3.

Pour le moment, Guardiola est encore à Manchester City, où il est arrivé en 2016. Mais, en cas de retour à la présidence en 2021, Laporta pourra nourrir de l'espoir. A cette date, le contrat actuel de Guardiola prendra fin, sauf s'il prolonge avec Manchester City. De plus, un autre argument qui pourrait faire pencher la balance, est le fait que le club des Citizens encourt actuellement une suspension de deux ans de toute compétition européenne.