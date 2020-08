Barça - LDC : Antoine Griezmann vise la finale

Vendredi soir (21h00) le Barça affrontera le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre au sommet qu'Antoine Griezmann (29 ans) compte bien remporter. En effet, en conférence de presse, le champion du monde qui ne souhaite pas rentrer dès vendredi à Barcelone, a confié avoir "fait (sa) valise jusqu'au 23 août" soit la date de la grande finale.

"C'est vrai que le Bayern joue très bien, avec confiance et qu’ils ont un excellent attaquant. Mais nous avons des armes pour les battre. Si nous travaillons ensemble et que nous avons le ballon le plus longtemps possible, nous pouvons gagner" a-t-il affirmé plein de détermination. "Il nous reste trois matchs pour gagner la compétition. Ça va être difficile mais nous avons les armes pour gagner et passer les tours" a finalement ajouté Griezmann.