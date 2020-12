Barça - Le candidat Joan Laporta réagit aux propos de Neymar sur Messi

Les propos de Neymar sur Lionel Messi font grand bruit en Espagne, et surtout en Catalogne. A tel point que Joan Laporta, candidat à la présidence, a été invité à réagir au micro de Catalunya Radio. Le dirigeant, qui a déjà assuré plusieurs fois qu'il voulait négocier la prolongation de contrat de la Pulga, a tenté de rassurer les fans catalans pour l'avenir du sextuple Ballon d'Or, en fin de contrat au mois de juin.

"Je ne suis pas inquiet pour ces propos. J'ai des choses à dire mais je ne le dirai pas pour ne pas déstabiliser l'équipe. Il ne faut pas déstabiliser l'équipe. Je sais ce qui peut déstabiliser l'équipe. Je n'entrerai pas dans ce jeu et ne donnerai pas le nom des joueurs qui peuvent venir. C'est normal que Neymar le dise, ils sont amis et ont une hiérarchie établie entre eux. Cette relation est normale. J'espère que Leo pourra attendre et écouter la proposition du nouveau président de Barcelone" a-t-il déclaré, avant de surenchérir : "Je n'entrerai pas dans cette affaire pour ne pas déstabiliser l'équipe".