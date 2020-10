Barca - Le clan Griezmann demande du respect !

Plus d’un an après son arrivée à Barcelone, Griezmann ne parvient toujours pas à s’imposer en Catalogne. Après Ernesto Valverde et Quique Setién, c’est pour Ronald Koeman que l’international français devient un véritable casse-tête. Si le technicien néerlandais a pendant toute la préparation soutenu l’ancien Colchoneros, il s’était montré plutôt agacé en conférence de presse après la rencontre face au Celta Vigo. "Aujourd’hui, il a eu deux occasions et, en raison de sa qualité, il aurait dû marquer au moins l’une des deux, (…) tous les joueurs doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour l’équipe" déclarait l’entraineur barcelonais.

Une sortie qui n’a pas plu au clan Griezmann. Selon Mundo Deportivo, les proches du Français auraient appelé la direction du FC Barcelone pour demander plus de soutien et de respect.