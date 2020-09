Barça - Le clan Lionel Messi fait une communication officielle

Muet depuis plus d'une semaine et son fameux burofax envoyé au Barça pour signifier son intention de partir, Lionel Messi a communiqué officiellement, par le biais d'un communiqué rédigé par son père et agent.

Lionel Messi, par l'intermédiaire de son père et agent Jorge, a officiellement communiqué ce vendredi sur sa situation. Alors que la presse s'attendait à le voir annoncer publiquement qu'il reste à Barcelone jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2021, l'Argentin (33 ans) semble persister dans sa volonté de mettre les voiles, vingt ans après son arrivée en Catalogne. Il estime toujours, en tout cas, pouvoir quitter le club de manière unilatérale, selon une clause prévue dans son contrat.

Jorge Messi répond surtout à la Liga, qui avait pris position pour le Barça dans un communiqué en fin de semaine dernière, en précisant que sa clause libératoire de 700 millions d'euros ne s'applique pas dans ce cadre-là. "Nous ne savons pas quel contrat vous (la Liga) avez analysé, ni quelles sont les bases sur lesquelles ils concluent qu'il aurait une "clause de résiliation" applicable au cas où le joueur déciderait d'activer la résiliation unilatérale de celui-ci, avec effet à compter de la fin de la saison sportive 2019/2020", peut-on lire sur le communiqué, précisément adressé au président de la Liga Javier Tebas.

Messi devrait quand même rester au Barça

Pas de grande annonce à retenir sur le fond, donc. Sur la forme, en revanche, on pourrait déduire de cette communication du clan Messi qu'il reste déterminé à lâcher son club de toujours, potentiellement pour rejoindre Manchester City (le PSG se serait également positionné). Mais quelques minutes plus tard, nos confrères argentins de TyC Sports ont affirmé que la Pulga ira au bout de son contrat, en juin 2021.