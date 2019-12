Barça - Le club réagit à la plainte de Vidal

Ce samedi matin, la presse catalane nous apprenait que le Chilien Arturo Vidal avait lancé une procédure contre son club en raison d'une prime impayée et dont il exige recevoir l'argent. Dans un premier temps, le club s'est dit surpris par la démarche de son milieu de terrain et a insinué que ce dernier avait mal interprété les clauses de son contrat. Ce samedi après-midi, le Barça a réagi à la plainte de Vidal en adressant une lettre à la Ligue et l'AFE (Association des Footballeurs Espagnols). Dans celle-ci, il suspecte un stratagème de la part de son joueur afin de forcer son départ cet hiver, lui qui est annoncé du côté de l'Inter Milan.

"Pendant six longs mois, M. Vidal n'a pas jugé bon d'informer qui que ce soit qu'il n'était pas d'accord avec l'interprétation des clauses. Néanmoins, lorsque soudainement des nouvelles sur l'intérêt du joueur à quitter le club sont publiées dans la presse, il exige qu'un certain montant lui soit payé dans un délai de 24 heures" est-il écrit dans le courrier.