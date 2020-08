Barça - Le cousin de Messi confirme qu'il n'est plus heureux à Barcelone

Le cousin de Lionel Messi, l'ancien joueur pro Maxi Biancucchi, s'est confié à la radio argentine Radio Continental, dimanche, pour évoquer le probable départ de la Pulga du FC Barcelone. "Je pensais qu’il ne quitterait jamais le Barça", a d'abord confié l'argentin, tout en admettant que son cousin n'est plus heureux en Catalogne. "Leo doit trouver l’endroit où il peut être heureux. S’il était heureux à Barcelone, il y serait resté. Il n’a plus ce bonheur et il veut trouver une nouvelle direction. C’est son droit."

Quid de la suite de sa carrière, à 33 ans ? "J’aimerais le voir dans une équipe qui joue bien", a-t-il poursuivi. "De toutes les équipes qui ont été mentionnées (dans les médias), je pense qu’il s’intégrerait bien à Manchester City. Au PSG aussi, mais nous devons attendre, et où qu’il aille, il sera heureux et aura la paix."