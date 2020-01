Barça - Le FC Barcelone aurait annoncé son départ à Ernesto Valverde !

Les heures d'Ernesto Valverde à la tête du FC Barcelone sont comptées. Après s'être entretenu avec l'entraîneur du Barça en début d'après-midi, Josep Maria Bartomeu est actuellement avec Eric Abidal et Ramon Planes, les secrétaires techniques barcelonais, pour prendre une décision concernant le futur du club culé.

Selon Catalunya Radio, le Barça a même tranché dans le vif en décidant de se séparer du technicien. Ainsi, les Catalans ont fait savoir à Valverde qu'ils allaient contacter son agent pour les modalités de licenciement. En clair, le départ de l'Espagnol n'est plus qu'une question d'heures. Pimienta, actuellement entraîneur de la réserve, Pochettino et Quique Setien sont dans la liste des prétendants à la succession, après les refus de Xavi et Koeman.