Barça - Le groupe barcelonais pour le Clasico

Ernesto Valverde a convoqué un groupe de 18 joueurs pour le Clasico face au Real Madrid, mercredi au Camp Nou, en match en retard de la 10e journée de Liga. Alors qu'Ousmane Dembélé et Arthur sont à l'infirmerie, Jean-Clair Todibo et Junior Firpo sont victimes des choix de l'entraîneur catalan. Lionel Messi, Antoine Griezmann et Luis Suarez sont eux bien présents, tout comme le jeune Ansu Fati.

LE GROUPE DU FC BARCELONE

Ter Stegen, Neto - N.Semedo, Umtiti, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, S.Roberto - I.Rakitic, Busquets, Aleñá, F.De Jong, Vidal, C.Pérez - Ansu Fati, Suárez, Messi, Griezmann.