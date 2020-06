Barça - Le groupe du FC Barcelone pour le déplacement à Séville

Ce vendredi soir (22 heures, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán), le FC Barcelone défiera le FC Séville, lors de la 30ème journée de Liga. Pour cette affiche, Quique Setién, l'entraîneur des Blaugrana, a convoqué un groupe de vingt-trois joueurs. Samuel Umtiti, Sergi Roberto et Frenkie De Jong sont blessés et indisponibles pour cette rencontre capitale dans la course au titre.

Liga - 30e Journée

LE GROUPE DU BARÇA

Ter Stegen, N.Semedo, Piqué, I.Rakitic, Sergio, Arthur, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, Vidal, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, R.Araujo, Saverio, Chumi, Monchu.