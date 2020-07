Barça - Le groupe pour le déplacement à Alavés

Officiellement champion, le Real Madrid réalisera son jubilé demain à Leganes (21h00). De son côté, le Barça ne pourra que tirer la mine basse à Alavés (17h00). A l'occasion de cette 38e et dernière journée de Liga, les Catalans n'auront aucun enjeu majeur. Le groupe pour le déplacement de demain a d'ailleurs été dévoilé.

L'entraîneur Quique Setién a convoqué seize joueurs pour la rencontre. Parmi eux, les stars mais aussi des jeunes comme Arnau, Araujo, Riqui Puig et Ansu Fati. Sept absents de marque seront en revanche à compter : Dembélé, Griezmann, Piqué, Junior Firpo, Umtiti, Arthur et Rakitic.

The final squad list of the 2019-20 @LaLigaEN season | #AlavésBarça pic.twitter.com/jurFjKIhjp