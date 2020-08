Barça - Le groupe sans Umtiti mais avec Dembélé pour le Final 8

Pour le Final 8 de la Ligue des Champions, prévu du 12 au 23 août prochain à Lisbonne, Quique Setién a convoqué un groupe de 26 joueurs. La première absence de taille est celle de Samuel Umtiti (26 ans). Le Français, blessé au genou gauche depuis le mois dernier, n'est pas rétabli et ne figure pas dans le groupe barcelonais. Concernant Arthur Melo (24 ans), ce n'est pas surprenant de ne pas le retrouver dans la liste puisqu'il est en conflit avec sa direction depuis la fin de saison de Liga.

La très bonne nouvelle est la présence d'Ousmane Dembélé. L'international tricolore de 23 ans semble enfin être débarrassé de ses soucis physiques qui lui ont gâché sa saison (9 matchs au total). Le FC Barcelone affrontera le Bayern Munich en quart de finale, ce vendredi à 21h00.

The squad for the trip to Lisbon! pic.twitter.com/X1wNJXa5Fa