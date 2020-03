Barça - Le mea culpa de Setién après les propos de son adjoint

A la suite de la défaite face au Real Madrid lors du Clasico (2-0), une polémique est apparue au FC Barcelone. Après la rencontre, des images ont été diffusées, montrant Eder Sarabia, l'adjoint de Quique Sétien, proférer des propos très limites à l'encontre de plusieurs joueurs du Barça. Quelques jours après les faits, Quique Setién a présenté des excuses publiques au cours d'une interview accordée à El Periodico.

"Nous nous sommes excusés. Nous assumons la responsabilité [...]. C'est un comportement que nous ne devrions pas avoir. Parce qu'il y a une autre façon de dire les choses. [...] Mon comportement doit être irréprochable. Je représente un club comme le Barça et mon obligation est de faire attention à tout" a-t-il dit, avant de tacler l'attitude des médias dans cette affaire. "Bien sûr que c'est une leçon pour Sarabia. Mais c'est honteux que les médias utilisent une caméra qui vous suit en permanence sur le banc. C'est quelque chose qui devrait être éradiqué. Vous ne pouvez pas rester toute la journée avec votre main devant la bouche. Je n'ai pas à me forcer à me couvrir la bouche"