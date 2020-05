Barça - Le nouveau coup de pression de Lionel Messi

"Comment nous jouons ne suffit pas pour gagner la Ligue des Champions", avait lâché Lionel Messi, il y a quelques semaines, peu de temps avant la suspension des compétitions en Europe. Dans une interview accordée à la presse catalane, le capitaine du Barça revient sur cette sortie qui avait fait grand bruit... Et il l'assume. "Ce que j'ai dit, c'est qu'en jouant comme nous avions joué les derniers matchs avant la pause, il semblait clair que ce n'était pas suffisant pour gagner la Ligue des Champions. Je n'ai jamais douté de l'effectif que nous avons et je ne doute pas que vous pouvez gagner tout ce qui reste, mais pas en jouant comme nous jouions", insiste-t-il.

"Maintenant, chacun a son opinion et elles sont toutes très respectables", poursuit Messi. "La mienne est basée sur le fait que j'ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions chaque année et je sais qu'il n'est pas possible de la gagner en jouant comme nous l'avons fait." Un sacré pavé dans la marre de Quique Setién, dont la patte sur le jeu barcelonais était difficilement perceptible depuis son arrivée à la succession d'Ernesto Valverde, mi-janvier.