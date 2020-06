Barça - Le père d'Ansu Fati nie en bloc la rumeur Man U

Après une première saison très prometteuse sous les couleurs de son club formateur le FC Barcelone (25 matchs, 6 buts), Ansu Fati fait l'objet de nombreuses convoitises. Manchester United aurait même offert la somme astronomique de 150 millions d'euros aux dirigeants Blaugrana pour s'attacher les services du jeune espoir de 17 ans ; une offre catégoriquement refusée par le président Josep Maria Bartomeu. Malgré l'insistance des Red Devils dans ce dossier, pour Bori Fati, le père du joueur, cela ne fait aucun doute : l'avenir de son fils (sous contrat jusqu'en 2022) est bien en Catalogne.

"Nous profitons de la vie à Barcelone. Mais mon fils doit être patient pour jouer, car il évolue avec le plus grand footballeur de tous les temps, Lionel Messi" a-t-il déclaré auprès de El Largero. Il dément au passage toute possibilité pour Fati de s'envoler pour l'Angleterre : "les rumeurs Manchester United ne sont pas vraies. Ansu est heureux ici, il poursuit ses rêves. Il n’a pas besoin de commencer chaque match et il a devant lui (Antoine) Griezmann et (Luis) Suarez. Ansu a beaucoup de temps".